لندن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستراجع سعر صرف الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم لأدنى مستويات له منذ أكثر من ثلاثة عقود.ووفقاً لبيانات نشرت اليوم، سجل الباوند انخفاضاً في أسواق المال اللندنية ليُتداول عند 1.117 مقابل الدولار لأول مرة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.وعزى محللون ذلك الانخفاض إلى تحسن أداء الدولار الأمريكي بدلاً عن ضعف أداء الباوند في الأسواق، معربين عن توقعهم بتعافي العملة البريطانية بعد انجلاء أزمة كورونا واستقرار الأسواق.// انتهى //19:30ت م0181