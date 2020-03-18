بيروت 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسنفذت مؤسسات طبية لبنانية وفلسطينية مسجلة لدى وزارة الصحة اللبنانية اليوم حملة تعقيم لخيم ومنازل النازحين السوريين والفلسطينيين في مناطق صيدا وإقليم الخروب وطرابلس والبقاع في لبنان للوقاية من فيروس "كورونا".وأشارت المؤسسات الطبية - في تقرير تقدمت به إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - إلى أنها قامت بحملة التعقيم بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني لحماية النازحين من سوريا إلى لبنان من خطر الفيروس المستجد .وأكدت أنها ستواصل حملتها في تعقيم وترشيد تجمعات وأماكن إقامة النازحين السوريين والفلسطينيين بعد انتشار فيروس "كورونا" بصورة تشكل خطرا على الأفراد والجماعات، داعية النازحين بالتقيد والالتزام بالإرشادات التي وُزعت عليهم من وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية .وكانت إدارة مستشفى رفيق الحريري التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيروت قد أعلنت في بيان عن أنها لم تتلق أنباء عن إصابة أي نازح سوري أو لاجئ فلسطيني بفيروس "كورونا" حتى تاريخه.// انتهى //19:30ت م0182