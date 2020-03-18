الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.‏وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //20:04ت م0190