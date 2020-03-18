تبوك 23 رجب 1441 هـ الموافق 18مارس 2020 م واسرصدت " واس " من خلال جولتها الميدانية أمس في مدينة تبوك خلو الأماكن العامة من المتنزهين، والتزام الأهالي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا .وبدت المتنزهات والممشى الرئيس بمدينة تبوك خالية تماما إلا من بعض المارة بمركباتهم ، إلى جانب ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد 19-COVID، التي عكست قدرة كبيرة على تقدير الوضع ، وحسن التعامل من قبل الأهالي والمقيمين مع الأزمة، وتطبيق توصيات الجهات الصحية بشكل دقيق حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى التدابير التي اتخذتها المقاهي والمطاعم وقصور الأفراح والصالات الرياضية بمنطقة تبوك بهدف حماية المرتادين والمتسوقين من انتشار هذا " الوباء" وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من الحكومة الرشيدة من منطلق حرصها على سلامة الجميع وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية حفاظاً على الصحة العامة، حيث لوحظ التزام تلك المحال وتجاوب الزبائن وتفهم الجميع للتدابير الاحترازية، إضافة إلى منع الجلسات الداخلية وتفعيل الطلبات الخارجية وتوصيل الطلبات عبر السيارات، إضافة إلى توفير المعقمات والكمامات للعاملين بتلك المحال ومرتاديها .وأثنى عدد من المواطنين والمقيمين في حديث لوكالة الأنباء السعودية على سرعة ونوعية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية بالمنطقة، التي من شأنها المحافظة على المنطقة إلى جانب التوجيهات الدائمة من حكومتنا الرشيدة بتسخير جميع السبل على متابعة أحوالهم.إلى ذلك تواصل أمانة منطقة تبوك من خلال فِرَقها الرقابية وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمنطقة جهودها لتنفيذ الإجراءات الوقائية في هذا الشأن، حيث تم إغلاق ٦ مراكز تجارية كبرى بمدينة تبوك، و ٧٢٥ محلا للحلاقة الرجالية، و٩٠ صالوناً للتزيين النسائي، إضافة إلى متابعة مستجدات الإجراءات الإدارية والصحية والبيئية والتوعوية، وديمومة الجدوى التشغيلية في كل الإدارات والبلديات التابعة.وقالت الأمانة : لقد جرى تحرير مايزيد عن ١٥٠٠ تعهد وإقرار على بعض أصحاب المنشآت للالتزام بتطبيق القرار، وإبلاغ جميع المنشآت كالصيدليات وأنشطة التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها بتوفير الخدمة، مشيرة إلى أنها تكثف إلى جانب ذلك جهودها في صيانة المرافق وتعقيمها، لاسيما ألعاب الأطفال وأماكن الجلوس الثابتة والموزعة بالحدائق العامة والمتنزهات بالمنطقة حفاظاً على الصحة العامة، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها.وأضافت : لقد عززت الفِرَق الرقابية دورها بالتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر، كما كثفت من أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزيّ الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رشّ المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمّعها.وأبانت " الأمانة" أنها ستواصل من خلال فِرَقها الرقابية حملاتها التفتيشية وجولاتها على المحالّ التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //20:08ت م0191