بريدة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ما قدمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الحميد وكافة أعضاء مجلس الإدارة مبادرتهم بالوقوف مع أبطال الصحة بالمنطقة من خلال الاحتياجات العاجلة ودور الإيواء.وقال سموه : نشكر لكم ولكافة رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هذه الخطوة المباركة والتي تأتي امتداداً لما تحظى به الغرف التجارية من دعم واهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ للوصول إلى تعزيز مثل هذه الجوانب الإيجابية الخادمة للمجتمع والمنعكسة من الوفاء والمواطنة التي يتحلى بها أبناء هذا الوطن المبارك.وأشار سموه إلى أن ما قدمته غرفة القصيم من جهود مباركة مع أبطال الصحة بالمنطقة، من خلال توفير عدد من الاحتياجات ودور الإيواء لتنفيذ عدد من الخطوات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا هو محل تقدير الجميع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يمد الجميع بالعون والتوفيق.// انتهى //20:09ت م0192