الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسدعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.وأفادت الوزارة، أن منصة "أبشر" تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق "أبشر" للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الالكتروني : www.absher.sa .وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة "أبشر" على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //20:34ت م0194