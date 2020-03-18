الباحة 23 رجب 1441هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات .// انتهى //20:54ت م0198