ظهران الجنوب 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسقامت بلدية ظهران الجنوب باتخاذ التدابير البلدية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتطهير المسلخ وسوق الخضار والفواكه، ضمن جهود البلدية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على جميع المرافق العامة في محافظة ظهران الجنوب .وألزمت البلدية العاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر ، كما نفذت حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من البلدية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.//انتهى//21:04ت م0201