واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأكد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أن وباء كورونا المستجد جعل إطلاق سراح السجناء من قبل حكومة الرئيس أشرف غني وحركة طالبان أمراً ملحاً، يتعيّن البدء فيه بأسرع ما يمكن.وقال خليل زاد في تغريدة على حسابه في تويتر: إنه لم يتم إطلاق سراح أي سجين حتى الآن على الرغم من الالتزام الذي أبداه الطرفان بذلك.// انتهى //21:07ت م0202