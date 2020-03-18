نجران 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسعززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الصحة العامة اليوم من إجراءاتها الوقائية بتعقيم وتنظيف عدد من مواقع السكن وتجمعات العمالة بمدينة نجران.وتتواصل أعمال الفرق التابعة لإدارة الصحة العامة بالأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة، تماشياً مع الإجراءات الوقائية الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره، من خلال إعداد خطة عمل وقائية تشمل تجمعات العمالة في المنطقة، والمرافق العامة والإصحاح البيئي والتعقيم المستمر لحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى التعاون والتنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والخدمات لإنجاح خطط المكافحة والسيطرة على الفيروس.// انتهى //21:13ت م0204