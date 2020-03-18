الباحة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، فعّلت الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة والمحافظات العمل "عن بعد", عبر منصاتها الإلكترونية.وتضمن توجيه سموه بتفعيل منصة إلكترونية تعنى بالاستدعاءات المقدمة من المواطنين والمقيمين إلى إمارة المنطقة حيث تم البدء فعليًا في تفعيلها واستقبال المطالب والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.فيما وجه سمو أمير منطقة الباحة بعقد الاجتماعات للجان العاملة "عن بعد", من خلال منصة إلكترونية مخصصة لذلك.وتأتي هذه التوجيهات حرصاً من سموه على راحة وسلامة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة تجاه المواطنين لتوعيتهم وما تقدمه من خدمات للوقاية من الفيروس .//انتهى//21:23ت م0208