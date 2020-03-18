طرابلس 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسحذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا (المشكلة من الجيش) من وقوع كارثة بشرية في ليبيا إذا لم يلزم المواطنون بيوتهم خلال الأيام الجارية إلى أن ينحسر الوباء في العالم.وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي لها أن تحذيراتها تنطلق من ما رصدته من لامبالاة، واستهزاء بالوباء من قبل المواطنين، و ازدحام تشهده شوارع بنغازي يومياً رغم التحذيرات.// انتهى //21:30ت م0210