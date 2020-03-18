فيينا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية في النمسا اليوم اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتباراً من منتصف الليلة وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) إنه من المنتظر إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة، مضيفة أنه يتوقع أن تقوم السلطات النمساوية بتفعيل الإجراء نفسه على الحدود مع إيطاليا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين.// انتهى //21:41ت م0213