عمّان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن الجيش الأردني اليوم أنه سيتم غلق العاصمة الأردنية عمّان من جميع المنافذ، إضافة لغلق جميع المحافظات ومنع التنقل بينها، بدءًا من صباح يوم غد ولإشعار آخر، حرصًا على عدم انتقال فايروس كورونا المستجد.وقال في بيان صحفي " يستثنى من الإغلاق الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل".// انتهى //21:43ت م0214