الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأصدرت وزارة الرياضة اليوم قراراً بمنع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان والمتحدث الرسمي مدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد المسعود من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا القرار جاء استناداً إلى نص المادة 88 / 1 / أ ، ونص المادة 88/ 2 / ب من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بعد التصريحات الإعلامية الصادرة عن الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، والمتحدث الرسمي للنادي من تجاوزات وإساءات في لفظها وسياقها بعد مواجهة فريقي الشباب والنصر في 14 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وأبانت الوزارة أنه فيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراة، فقد تم إجراء التحقيقات اللازمة من قبلها ، ونظراً لضرورة التحقق من بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحادثة فقد تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة لاستكمال مايلزم بحكم الاختصاص.ووزارة الرياضة تؤكد في هذا الإطار ضرورة التزام منسوبي القطاع الرياضي بقيم ومبادئ المنافسة الشريفة، لعكس الروح الرياضية التي عُرفت عن أنديتنا ولاعبيها ومسؤوليها.// انتهى //22:50ت م0222