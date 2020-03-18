طرابلس 23 رجب 1441 هـ الموافق18 مارس 2020 م واسشددت منظمة الصحة العالمية على وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل مجابهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ضم صوتها بشدة إلى نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل وقف القتال والسماح للسلطات الصحية الوطنية والشركاء الصحيين بالاستجابة للانتشار المحتمل لكورونا.جاء أمس عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انضمامها إلى من وصفتهم بالشركاء الدوليين في الدعوة إلى وقف الاقتتال في البلاد لأغراض إنسانية لتمكين الاستجابة لوباء فيروس كورونا.وحثت البعثة في بيان لها جميع الأطراف بليبيا على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في البلاد، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا.// انتهى //23:02ت م0224