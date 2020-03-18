الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة " أبشر " ، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.وبينت أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام " أبشر " أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa هي : تجديد رخصة القيادة ، تجديد رخصة السير ، إصدار التفويض ، إضافة مستخدم فعلي ، مبايعة المركبات ، والاعتراض على المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها ( صلاحية تأمين المركبات ، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة) .// انتهى //23:21ت م0226