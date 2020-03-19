مكسيكو سيتي 22 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد، وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.وقال بينيرا إن سريان حالة الطوارئ يبدأ غداً الخميس ولمدة تسعين يوماً.وكانت تشيلي اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، والتي شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.وارتفع إلى 238 عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19-" في تشيلي اليوم الأربعاء. ولم تحدث حالات وفاة جراء كورونا.// انتهى //00:20ت م0233