عام / تشيلي: إعلان حالة الطوارئ بعد زيادة إصابات كورونا إلى 238
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
مكسيكو سيتي 22 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد، وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وقال بينيرا إن سريان حالة الطوارئ يبدأ غداً الخميس ولمدة تسعين يوماً.
وكانت تشيلي اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، والتي شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.
وارتفع إلى 238 عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19-" في تشيلي اليوم الأربعاء. ولم تحدث حالات وفاة جراء كورونا.
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