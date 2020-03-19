أبوظبي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداء من غد الخميس وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020.ويأتي قرار الوزارة - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19 ومنع انتشاره.// انتهى //00:22ت م0234