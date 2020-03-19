نيويورك 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسعانت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة اليوم، ومحا المؤشر داو جونز الصناعي آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 بينما يهدد وباء فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 %، إلى 19903.77 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 %، ليغلق عند 2398.10 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 344.94 نقطة، أو 4.7 %، إلى 6989.84 نقطة.// انتهى //01:27ت م0235