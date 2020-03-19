الجزائر 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في الجزائر الليلة عن شفاء 32 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى غاية اليوم.وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 75 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم إحصاء 7 وفيات بالوباء.وأوضحت أن محافظة البليدة تتصدر المحافظات التي توجد فيها إصابات بـ51 إصابة، تليها الجزائر العاصمة ب 9 إصابات، فمحافظة تيزي وزو ب4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.أما باقي الإصابات فتتوزع بين محافظات سكيكدة (3 إصابات)، و المدية وبجاية وسوق أهراس و البويرة وبرج بوعريريج وبومرداس وعنابة وأدرار، بإصابة واحدة في كل منها.// انتهى //02:03ت م0237