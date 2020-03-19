بروكسل 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في أحدث محاولة لتهدئة الأسواق وحماية اقتصاد منطقة اليورو الذي يكافح من أجل مواجهة وباء كورونا.وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد : "الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية .. لا توجد حدود لالتزامنا باليورو".ويعد هذا الإجراء الأحدث ضمن استجابة عالمية متصاعدة لتفشي الفيروس.ووافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي وانضم إلى البنوك المركزية الأخرى في محاولة لتخفيف ضغط التمويل.// انتهى //03:29ت م0240