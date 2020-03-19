بوينس آيرس 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت الأرجنتين مساء الأربعاء تسجيل 19 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 97 حالة.وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات الـ19 المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية هناك 10 حالات في مدينة بوينس آيرس وواحدة في تشاكو و 6 في محافظة بوينس آيرس وواحدة في قرطبة وأخرى في منطقة إنتر ريوس.يذكر أن الأرجنتين سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس.// انتهى //03:42ت م0242