واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بالارت اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال دياز بالارت في تغريدة على موقع تويتر إنه يشعر بتحسن كبير، داعيا الجميع إلى أخذ أمر فيروس كورونا بجدية واتباع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتجنب الإصابة بالمرض وإضعاف انتشاره.وأضاف النائب عن ولاية فلوريدا الأمريكية أن علينا متابعة العمل معا ليخرج بلدنا أقوى خلال هذه الأوقات العصيبة.وكان دياز بالارت قد قرر وضع نفسه في عزل احتياطي منذ يوم الجمعة الماضي.وبحسب السلطات الصحية في الولايات المتحدة تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 108 حالات.// انتهى //03:55ت م0244