واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم، أن ولايته ستستقبل سفينة طبية في شكل مستشفى، بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد.وأوضح حاكم الولاية كومو في تصريح صحفي أنه تواصل مع الرئيس ترامب اليوم بشأن الدعم لولايته، موضحا أنها خطوة غير عادية، واصفا إياه بأنه مستشفى عائم حرفيا مما سيضيف طاقة، ويحتوي على حوالي 1000 غرفة، ومزود بغرف عمليات.وقال كومو إن الرئيس ترامب يتخذ ترتيبات لإرسال سفينة أخرى هي "يو إس إن إس كومفورت" إلى العاصمة المالية للولايات المتحدة، التي تعد من أكثر الولايات الأمريكية تضررا من الوباء.وحتى صباح الأربعاء بلغ عدد المصابين في مدينة نيويورك وحدها أكثر من 1330 حالة مؤكدة بالفيروس، حسب حاكم الولاية.// انتهى //04:03ت م0245