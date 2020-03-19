عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يستعرض والمستشارة الألمانية الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية
المملكة تنسق الجهود الدولية في مواجهة «كورونا» بقمة افتراضية لـ«G20»
أمير المدينة يخدم المواطنين عبر «تواصل»
سعود بن نايف: قيادتنا اتخذت ما يلزم لمواجهة «كورونا»
خفض جزئي في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً بما يقارب 50 مليار ريال
المملكة تتخذ تدابير مالية تحوّطية لمواجهة آثار تفشي «كوفيد - 19»
«كورونا» يعلق الزيارات العائلية وأنشطة السجون
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ35 مقيماً
القبض على متهم بترويج شائعات عن كورونا والنيابة تطالب بعقوبات مشددة
"هدف": استمرار تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء لكافة
وزير النقل يتفقد الإجراءات المتخذة بمحطة قطار سار
اتحاد الصحافة الخليجية يدعو لمؤازرة جهود مكافحة كورونا
إغلاق أبواب المساجد.. رفع للضرر وتصدٍ للجائحة العالمية
دعوة السعوديين في فرنسا للتقيد بحظر التجول
أمانة الرياض تبدأ توزيع المعقمات.. مجاناً
أوروبا تعترف: استهنا بالفيروس
العراق: أربع كتل برلمانية تعارض تكليف الزرفي
كورونا.. سلاح الملالي لقتل الإيرانيين
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