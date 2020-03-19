الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يستعرض والمستشارة الألمانية الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضيةالمملكة تنسق الجهود الدولية في مواجهة «كورونا» بقمة افتراضية لـ«G20»أمير المدينة يخدم المواطنين عبر «تواصل»سعود بن نايف: قيادتنا اتخذت ما يلزم لمواجهة «كورونا»خفض جزئي في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً بما يقارب 50 مليار ريالالمملكة تتخذ تدابير مالية تحوّطية لمواجهة آثار تفشي «كوفيد - 19»«كورونا» يعلق الزيارات العائلية وأنشطة السجونمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ35 مقيماًالقبض على متهم بترويج شائعات عن كورونا والنيابة تطالب بعقوبات مشددة"هدف": استمرار تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء لكافةوزير النقل يتفقد الإجراءات المتخذة بمحطة قطار ساراتحاد الصحافة الخليجية يدعو لمؤازرة جهود مكافحة كوروناإغلاق أبواب المساجد.. رفع للضرر وتصدٍ للجائحة العالميةدعوة السعوديين في فرنسا للتقيد بحظر التجولأمانة الرياض تبدأ توزيع المعقمات.. مجاناًأوروبا تعترف: استهنا بالفيروسالعراق: أربع كتل برلمانية تعارض تكليف الزرفيكورونا.. سلاح الملالي لقتل الإيرانيين// يتبع //06:04ت م0003