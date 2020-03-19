وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمّةٌ استثنائية ) : تواصل المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، العمل على تقديم سياسات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية فاعلة ومستدامة، للتعامل مع التحديات العالمية، والأخطار التي يواجهها العالم، في ظل فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، ويشكل واحداً من أكبر التهديدات الاقتصادية القائمة، على جميع المستويات والذي حوّل الكثير من الدول والمدن العالمية إلى مناطق حجر صحي.وواصلت : ولذلك جاءت دعوة المملكة لعقد قمة افتراضية لمجموعة العشرين، لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، واستشعاراً منها إلى حاجة جميع الدول للتعاون وتضافر الجهود للتصدي بشكلٍ كافٍ لهذا التهديد الجديد، وجمع الحقائق المناسبة لإجراء تقييم شامل للمخاطر المتوقعة، والوسائل المناسبة للتصدي لهذه الجائحة، التي أصابت سكان الأرض بالخوف والهلع.وأضافت : المملكة أكدت في دعوتها لعقد اجتماع قمة استثنائي - افتراضي - الأسبوع المقبل إلى أن هذه الأزمة العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية، يضاف إلى ذلك فإن مجموعة العشرين كونها منتدىً اقتصادياً رائداً للأنظمة الاقتصادية الرئيسة في العالم، ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على الشعوب والاقتصاد العالمي، وتعزيز مبادئ النمو الاقتصادي والتنمية.// يتبع //06:04ت م0004