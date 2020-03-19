وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( G20 استثنائية لمواجهة كورونا ) : منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الـصين وامتداده بعد ذلـك إلـى الـعديد من أقطار وأمصار الـعالـم في الـشرق والـغرب، والمملكة تسعى جاهدة لقيام جسور من التعاون بينها وبين سائر دول المعمورة؛ لـوضع حد قاطع يمنع زحف الـفيروس إلـى سائر المجتمعات البشرية، وها هـي من جديد - استمرارا لهذا السعي المحمود- تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لـقادة مجموعة العشرين؛ لتدارس أفضل الحلول والأساليب والطرائق الناجعة لاحتواء الـفيروس؛ إنقاذا لـلـبشرية من ويلاته، وهذه الـدعوة الحيوية تنطلق في أساسها من استشعار المملكة أهمية تكثيف ومضاعفة كافة الجهود الدولية لمكافحة ذلك الفيروس المستجد، الذي ما زال يهدد كافة دول العالم بالويل والثبور وعواقب الأمور إن لـم تتخذ الإجراءات العاجلة والسريعة لاحتوائه والتخلص منه؛ حتى يتسنى لكل المجتمعات البشرية العيش بأمان واستقرار وطمأنينة دون تهديد من ويلات الفيروس القاتل.وتابعت : وتستشعر المملكة مسؤوليتها تجاه دعوة مجموعة العشرين للانعقاد في ضوء رئاستها للمجموعة، وفي ضوء الأهمية البالغة لعقد القمة الاستثنائية المرتقبة خلال الأسبوع الـقادم، لبحث السبل الكفيلة المؤدية لتوحيد الجهود التي لا بد من توحيدها لمواجهة انتشار الفيروس ووقف زحفه إلى كافة المجتمعات البشرية، فالعالم بأسره يواجه كارثة صحية صعبة، لا بد من حلحلتها بالـسرعة المتوخاة والإج راءات الحاسمة نظير آثارها السلبية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على كافة دول العالم دون استثناء.وبينت : والـظروف الحالية الصعبة التي تعيش في أتونها دول العالم تقتضي بالضرورة الاستجابة لدعوة المملكة للتباحث والتدارس في تخفيف آثار الوباء ومعالجة الأساليب المأمونة لاحتوائه، ومن خلال مجموعة العشرين وتعاونها مع كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الـدولـية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، يمكن الأخذ بالسياسات والمناهج السليمة المؤدية- بإذن الله- لتخفيف آثار تلـك الأزمة الصعبة المؤثرة علـى اقتصاد الـعالـم والخروج منها بأمان وسلام إذا ما تضافرت الجهود واتفقت الرؤى ووضعت الإستراتيجية العالمية الموحدة لاحتواء الأزمة.// يتبع //06:04ت م0005