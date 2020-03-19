عام / الرئيس الأمريكي يوقع قانون حزمة المساعدات للمواطنين لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون حزمة المساعدات من فيروس كورونا والتي تتضمن أحكامًا بتوفير الاختبار المجاني لكل المواطنين وإجازة طارئة مدفوعة.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن جهود الإدارة الأمريكية و المشرعين الأمريكيين ستتواصل لتمرير جملة الإجراءات الإسعافية التي اقترحتها إدارة الرئيس ترامب لمواجهة الركود الاقتصادي ومساعدة المواطنين بما قيمته تريليون دولار أمريكي.
// انتهى //
06:05ت م
0009