واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون حزمة المساعدات من فيروس كورونا والتي تتضمن أحكامًا بتوفير الاختبار المجاني لكل المواطنين وإجازة طارئة مدفوعة.وأوضح البيت الأبيض في بيان أن جهود الإدارة الأمريكية و المشرعين الأمريكيين ستتواصل لتمرير جملة الإجراءات الإسعافية التي اقترحتها إدارة الرئيس ترامب لمواجهة الركود الاقتصادي ومساعدة المواطنين بما قيمته تريليون دولار أمريكي.// انتهى //06:05ت م0009