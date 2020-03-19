عام / كوريا الجنوبية تسجل 7 وفيات إضافية و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
سيئول 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947 .
// انتهى //
07:04ت م
0010