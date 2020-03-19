سيئول 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.وذكرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947 .// انتهى //07:04ت م0010