هافانا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.وقال أبو كيلة في بيان متلفز: "لقد تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا، لقد تم عزل المريض بالفعل، لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى".وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص، لكنها تتحقق من الأمر.// انتهى //07:26ت م0012