سيدني 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسخفّض المصرف المركزي الأسترالي اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرّها للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.وقال مجلس حكّام "بنك الاحتياطي الأسترالي" في بيان إنّ معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله "لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل".وأضاف أنّ مجلس الحكّام أقرّ إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في أستراليا.وخفّض المصرف سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن الوباء.// انتهى //08:11ت م0015