ولينجتون 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت أردرن في مؤتمر صحفي في ولينجتون إن هذه الخطوة التي تتخذ للمرة الأولى في تاريخ نيوزيلندا هدفها حماية النيوزيلنديين من فيروس كورونا.وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23:59 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.// انتهى //08:57ت م0022