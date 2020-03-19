عام / هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.
ودعت الهيئة جميع من له علاقة بالعملية التدريبية إلى الإطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ والأخذ بمحتوياتها والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دوماً لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.
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