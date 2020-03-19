واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسعلقت الولايات المتحدة خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القنصليات الأمريكية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح التأشيرات "في غالبية دول العالم".وتابعت أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة" وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين.// انتهى //09:32ت م0025