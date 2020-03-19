القاهرة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسائل الخطية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى رؤساء جنوب أفريقيا والصومال وجيبوتي بخصوص تطورات ملف "سد النهضة" والموقف المصري من المفاوضات خلال الخمس سنوات الماضية.وسلطت الضوء على مطالبة الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لمصلحة دفع التنمية الشاملة في جميع القطاعات والسعي للحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.وتناولت نفي المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء انتشار القوات المسلحة في المحافظات لتنفيذ حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة كورونا.ولفتت إلى فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على جميع العاملين في القطاع السياحي بأربع محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر واسوان، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.واهتمت الصحف بمتابعة تطورات فيروس كورونا على الساحة العالمية، لافتة إلى إعلان الصين اكتشاف أول علاج فعال وفقا للتجارب السريرية ضد كورونا، وتسجيل فرنسا وإيطاليا أعلى نسبة إصابة بالفيروس أمس، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الدفاع الوطني المواجهة الوباء.ونوهت إلى أن الأمم المتحدة أفادت بأن نحو 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم خلال الفترة المقبلة ضمن تداعيات تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي شهدت أمس استمرارا في تراجع أداء أسواق المال رغم اتخاذ عدد من الحكومات قرارات للتخفيف من الصدمة الاقتصادية.وأشارت إلى تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة، وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والطائفية السياسية.// انتهى //09:54ت م0027