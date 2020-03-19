نجران 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب في شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10مساءً.// انتهى //09:58ت م0028