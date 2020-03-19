الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثانية هذا العام 2020م لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مايو - يونيو 2020م.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480,000 طن، و 4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240,000 طن.وأشار معاليه أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.// انتهى //10:04ت م0030