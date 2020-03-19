المدينة المنورة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص، بدر، وادي الفرع ، ينبع ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //10:05ت م0031