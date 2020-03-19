إسلام آباد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تسجيل أول حالتي وفاة بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان، وارتفاع حصيلة المصابين 307 حالة مؤكدة.واهتمت باتفاق باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة.وأخبرت عن مقتل سبعة إرهابيين وأربعة جنود بعملية أمنية نفذتها قوات الجيش الباكستاني أمس في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن استشهاد أحد جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت في الشأن الاقتصادي إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم الباكستاني بشكل حاد متأثراً بتراجع الأسواق العالمية وسقوط أسعار النفط عالمياً.وعرجت على خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية بمقدار 75 نقطة لتنخفض من 13.25% إلى 12.50% للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الباكستاني الذي بدأ يتأثر بالانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.وتابعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.وأشارت إلى وضع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نفسه في العزل الاختيار بعد عودته من الصين للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.أفغانياً تناقلت صحف باكستان دعوة الحكومة الأفغانية لحركة طالبان إلى إعلان وقف إطلاق النار في البلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا.// انتهى //10:08ت م0032