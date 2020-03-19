الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس ،الندوة الإلكترونية " منصات التدريب الإلكتروني في مواجهة أزمة كورونا.. التقنية في خدمة العملية التدريبية".وأكد معاليه أن التدابير التي اتخذتها الدولة تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر –حفظهم الله- على سلامة المواطنين والمقيمين وأن تعطيل جميع المنشآت التدريبية يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والمنسوبين، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن المؤسسة تتميز ببنية تحتية تقنية مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأزمات ،وتسعى في هذا الإطار لتسخير جميع تقنياتها ومواردها البشرية لتسييرالعملية التدريبية.وبين أن التدريب عن بعد هو توجه عالمي معمول به منذ فترة بغض النظر عن الأزمات، مؤكداً أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق أكبر المكاسب منه وفق المعايير المحددة لنجاحه.ودعا الفهيد المدربين والمدربات لإثراء المحتوى التدريبي عبر وسائل التواصل التقنية كافة، مشيراً إلى أن هذا النوع من المحتوى يعد مهماً للغاية في الظرف الراهن.وهدفت الندوة التي نظمتها إدارة التغيير بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني والإدارة العامة للبحوث والدراسات بالمؤسسة إلى تسليط الضوء على طرق تحقيق أهداف المنهج التدريبي في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في وقف التدريب التقليدي للحد من انتشار فيروس كورونا.وناقشت الندوة التي شاهدها حوالي 5 آلاف من منسوبي المؤسسة والمتدربين، سبل تحقيق أهداف المنهج التدريبي في ظل التحديات الحالية ، وجهود المؤسسة في الحفاظ على بيئة العمل بوضع صحي وآمن من خلال تطبيق التدابير والاحترازات الصحية .كما تطرقت الندوة التي تمّ بثها عبر منصة مورد الإلكترونية وقناة اليوتيوب إلى آليات تفعيل منصات التدرب عن بعد، وأهم التحديات التقنية التي تواجه المنصات التدريبية بالإضافة إلى تقديم شروح تفصيلية من فريق التدرب الإلكتروني عن كيفية استخدام المنصات وأبرز الوسائل للتعامل مع التحديات التي تواجه المستخدمين.// انتهى //10:53ت م0036