نجران 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسواصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران،أمس، جولاتها الميدانية على المحال التموينية والمستودعات والصيدليات، للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الطبية بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها.وتابعت الفرقة الرقابية خلال جولاتها الميدانية توفر السلع التموينية والاستهلاكية واستقرار أسعارها، لدى تجار الجملة وفي المستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع، إضافة إلى جميع منافذ البيع بالتجزئة والجملة والمستودعات للمواد التموينية والأساسية بالمنطقة،كما قامت بجولات رقابية على الصيدليات والمستودعات الطبية للتأكد من توفر المستلزمات الطبية ومواد التعقيم وعدم ارتفاع أسعارها.وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وفرت المستلزمات التموينية والاستهلاكية, والمستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، واستمرار الجولات الميدانية اليومية للتأكد من ضبط الأسواق وتوفر السلع وعدم التلاعب في أسعارها.// انتهى //11:02ت م0038