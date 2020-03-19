الجزائر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية جراء غلق المطارات والموانئ الجزائرية الليلة الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتناقلت أحدث احصائية لضحايا الفيروس حول العالم، حيث بلغ حصيلة الوفيات أكثر من 8200 حالة وفاة منذ ظهوره في ديسمبر الماضي حتى أمس، وارتفاع عدد الإصابات بنحو عشرين ألف إصابة خلال 24 ساعة ليصل إلى أكثر من 204 آلاف.وأشارت إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده حققت نتائج إيجابية بفضل إجراءات الوقاية منه والسيطرة عليه ومستعدة لتقديم المساعدة الطبية للدول المتضررة من تبعاته.// انتهى //11:03ت م0039