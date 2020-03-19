بيروت 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم والقرارات التي ستتخذها بشأن إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين في حين تستمر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.وتحدثت عن إعلان غرفة العلميات المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي انسحابها من قاعدة القائم الإستراتيجية الواقعة على حدود العراق مع سوريا وسلمتها للجيش العراقي.وأشارت صحفالخميس إلى دعوة منظمة الصحة العالمية أمس إفريقيا إلى الاستفاقة لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، ولفتت الانتباه الى إقرار رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن المسؤولين السياسيين قللوا من أهمية حجم الخطر الذي يشكله الفيروس.وأخبرت عن تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة استهدفت شركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران في ما يتعلق بالبتروكيماويات.// انتهى //11:07ت م0041