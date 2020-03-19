الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بدء وزارة الطاقة والتعدين السودانية باتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بمناطق التعدين التي تبلغ 70 سوقًا في 14 ولاية.ونشرت إعلان الائتلاف الحاكم في السودان تشكيل وفد للتواصل مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن تشكيل المجلس التشريعي الذي سارع في بلورته.ولفتت الانتباه إلى استمرار المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة قانية الواقعة شمال محافظة البيضاء على الحدود الجنوبية لمحافظة مأرب.وعرجت على تحذير المنظمات الإغاثية من العواقب المأساوية في حال تعرض اللاجئين العالقين في شمالي سوريا للعنف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:30ت م0046