أبها 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة وتثليث، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 10مساءً.// انتهى //11:32ت م0047