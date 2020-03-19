بيت لحم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر فلسطينية في بيت لحم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من يزن يوسف البلعاوي ورامز اللحام ومصطفى عطية ، بعد أن داهم منازل ذويهم وقام بتفتيشها بالمخيم.وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، عقب اقتحام جيش الاحتلال وأطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات.// انتهى //11:36ت م0048