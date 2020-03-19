سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
بيت لحم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر فلسطينية في بيت لحم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من يزن يوسف البلعاوي ورامز اللحام ومصطفى عطية ، بعد أن داهم منازل ذويهم وقام بتفتيشها بالمخيم.
وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، عقب اقتحام جيش الاحتلال وأطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات.
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