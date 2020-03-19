عام / رئيس وزراء بريطانيا لايستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية ، مشيرًا فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.
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