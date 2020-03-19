لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية ، مشيرًا فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.// انتهى //11:37ت م0049