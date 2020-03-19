الكويت 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 148 حالةً.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن الحالات الست الجديدة المسجلة هي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم كويتيون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما لمواطن كويتي والثانية لمقيمة فلبينية.// انتهى //11:39ت م0050