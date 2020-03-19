تونس 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم حالة القلق التي يعيشها الشارع التونسي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً في ذات الإطار إلى الإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التوقي من انتشاره في مختلف المدن.وتناولت إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب الفيروس لتنهي بذلك عامًا من المظاهرات الحاشدة التي تسببت في تغيير النظام في وقت سابق.وأشارت صحف الخميس إلى إعلان غرفة العلميات المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي انسحابها من قاعدة القائم الإستراتيجية الواقعة على حدود العراق مع سوريا وتسليمها للجيش العراقي.وأشارت إلى تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين بأن دول الاتحاد الأوروبي ارتكبت خطأ في تقييمها لخطورة فيروس كورونا مما أدى إلى انتشاره بسرعة.// انتهى //11:42ت م0051